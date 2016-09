Nuevo vídeo de Hacktivist: "No Way Back"

"No Way Back es una reacción a la triste situación en la que nos encontramos en la actualidad. La población en general se están dando cuenta que hemos creado una sociedad corrupta y no sostenible de desigualdad, consumo excesivo e información errónea, pero están demasiado familiarizados con el status quo como para unirse y promover cambios hacia una solución.



La mayoría de nosotros estamos satisfechos con los ideales de venta de la distracción y la gratificación instantánea. Reconocemos que hay un sistema que no funciona, pero rápidamente se descartan revelaciones u oportunidades para progresar porque "siempre ha sido así". Si nos mantenemos aferrados a esta mentalidad, no habrá vuelta atrás.



Al crear el video de la canción, quería capturar algunos de estos confortables ideales, que contrastan con la porción oscura y desconcertante de la realidad que la gente como nosotros mismos trata de proyectar a los que están prestando atención.



Una vez que reconoces la verdad, ¿Escogerías el camino de la lucha hacia el cambio? ¿O tomarías el camino de menor resistencia, y mantener los ojos cerrados al mundo que se desmorona a tu alrededor?"

Los británicos Hacktivist han publicado el vídeo oficial para "No Way Back", tema incluido en su debut en el largo "Outside the Box" que fue publicado el pasado marzo.El vídeo ha sido dirigido por su bajista Josh Gurner quien explicaba así el significado tras la canción y el vídeo: