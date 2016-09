Temple of the Dog publican demo inédita

El pasado abril se cumplieron 25 años de la publicación del único álbum de Temple of the Dog , aquel supergrupo que reunió a músicos de Pearl Jam Mother Love Bone para rendir tributo a Andrew Wood, vocalista de Mother Love Bone fallecido por sobredosis el año anterior.Ahora que la banda parece haber reiniciado un poco su actividad (han anunciado una extensa gira de aniversario por Estados Unidos), sale a la luz "Angel Of Fire", una demo que no incluyeron en su debut original pero que sí formará parte de la reedición del álbum que se pondrá a la venta el próximo 30 de septiembre.