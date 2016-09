Nuevo vídeo de Capsize: "The Same Pain"

" La banda estuvo fuera un fin de semana y alquiló una cabaña en una montaña para hacer este video y celebrar el lanzamiento del álbum " , comparte Capsize . "Nos llevamos a nuestro viejo amigo Johann Arteaga Ramos de Dream Films Los Angeles para filmar y nuestro viejo amigo y fotógrafo Jimmy Sandoval para actuar en el vídeo."

La banda post-hardcore Capsize han publicado el vídeo oficial para "The Same Pain", tema incluido en su nuevo álbum "A Reintroduction: The Essence Of All That Surrounds Me" a la venta desde el pasado junio.