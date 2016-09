The Wonder Years volverán en febrero

Gracias a las votaciones de sus fans a través de la web de Cooncert, The Wonder Years volverán a nuestro país los próximos 17 de febrero (Barcelona - Sala Bóveda) y 18 de febrero (Madrid - Moby Dick) para presentar su último álbum "No Closer To Heaven". Además lo harán acompañados de una de las bandas más prometedoras del momento dentro de la escena emo Tiny Moving Parts. Las entradas se pondrán a la venta este viernes, 30 de septiembre, a las 10 h. en la web de Cooncert y habrá una oferta especial de 12 euros para los primeros 20 compradores.