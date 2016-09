Nuevas incorporaciones al Be Prog! My Friend

ANATHEMA

ANIMALS AS LEADERS

CALIGULA'S HORSE

"Está lleno de color y vida, lleno de vibrante energía; escuchar "Bloom" es tan fácil como respirar"

El, el festival barcelonés amante de los sonidos progresivos, continúa sumando nombres a su próxima edición de 2017. En esta ocasión la organización ha incorporado al cartel a Anathema Animals As Leaders y a los australianos Caligula's Horse Anathema ha pasado la mayor parte de su carrera haciendo música que desafía cualquier descripción. Formados a mediados de los 90s, se han convertido en una de las bandas británicas de rock más queridas y aclamadas por la crítica. Y con su estrella alzándose aún más alto, Anathema volvía en 2014 con Distant Satellites, un imperioso paso más allá en la maravillosa composición musical que les caracteriza.La banda del prodigioso guitarrista Tosin Abasi, incorpora influencias del jazz, música electrónica, progresiva, clásica y fusión. Tras impresionantes discos como "Weightless" y "The Joy of Motion", Animals As Leaders continúa explorando en su cuarto disco "The Madness of Many", que será lanzado este mes de Noviembre.Los australianos Caligula's Horse ofrecen a los devotos del metal progresivo algo único, y no sólo por su nombre. Su ya tercer disco "Bloom" es el más vibrante y emotivo trabajo de la banda hasta la fecha, mezclando una dramática gana de sonidos y energías que les han llevado de gira por todo el mundo. Jim Grey nos habla del disco:Más información en www.beprogmyfriend.com