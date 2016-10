LLega la gira de Nothing

Los norteamericanos Nothing estarán esta semana en nuestro país presentando su nuevo álbum "Tired Of Tomorrow". Su shoegaze tan ruidoso como melódico sonará el miércoles 5 de octubre en La [2] de Apolo en Barcelona, el jueves 6 en Moby Dick en Madrid y el domingo 9 en Las Armas en Zaragoza. Abriendo los conciertos de Barcelona y Madrid estará la banda británica Fear Of Men. Puedes adquirir las entradas en este enlace