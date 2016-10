Helmet nos visitarán en febrero

La promotora Noise On Tour ha anunciado tres fechas de Helmet para febrero del próximo año en las que presentarán su nuevo álbum "Dead To The World" que verá la luz el 28 de octubre. La banda liderada por Page Hamilton actuará el 16 de febrero en Barcelona (Razzmatazz 2), el 17 en Madrid (Caracol) y el 18 en Vitoria (Jimmy Jazz Gasteiz). Abriendo los conciertos estará otra interesante banda norteamericana de la escena alternativa. Las entradas se pondrán a la venta este viernes 7 de octubre.