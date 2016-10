Gira de Trivium en marzo

Los norteamericanos Trivium volverán a nuestro país el próximo marzo dentro de una nueva gira Route Resurrection. En ella presentarán su último disco "Silence In The Snow" junto a dos bandas invitadas todavía por confirmar. La banda estará el 17 de marzo en Barcelona (Apolo), el 18 en Madrid (But) y el 19 en Santiago de Compostela (Capitol). Las entradas estarán disponibles este viernes 7 de octubre en la web del Resurrection Fest