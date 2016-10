A las diversas colaboraciones entre Trent Reznor y Atticus Ross - siendo la más destacada la B.S.O. de "The Social Network" por la que ganaron el Oscar a la mejor banda sonora - se suma el nuevo tema "A Minute To Breathe", canción que formará parte de la B.S.O. de la película documental " Before the Flood " acerca del cambio climático. Puedes escuchar el tema a continuación.