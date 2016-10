Los británicos Deaf Havana han lanzado el vídeo de 'Trigger', tema que formará parte de su cuarto álbum "All These Countless Nights". Éste será publicado el próximo 27 de enero por el sello So Recordings. Según su batería Tom Ogden, este disco es más ecléctico pasando de "la canción más lenta y bonita que hayamos escrito a algo completamente sucio".