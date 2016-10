Foo Fighters rompen su silencio con una super jam benéfica

Aunque oficialmente siguen en hiato, el pasado sábado Foo Fighters se reunieron para ofrecer un concierto benéfico en Los Ángeles. Doscientos afortunados pudieron disfrutar de una selección de hits de la banda y un montón de versiones con invitados muy especiales con el objetivo de recaudar fondos para la mejora de las escuelas locales.Sammy Haggar cantó su hit 'I Can't Drive 55', así como 'Finish What You Started' de Van Halen y 'Rock'n'Roll' de Led Zeppelin con Jason Bonham a la batería, Steve Jones de Sex Pistols tocó la guitarra en 'Bodies' o 'Silly Thing', Perry Farrell salió para 'Been Caught Stealing' y 'Had A Dad' de Jane's Addiction; Stewart Copeland tocó la batería en 'Message In A Bottle' de The Police y Paul Stanley se encargó de clásicos de Kiss como 'Detroit Rock City' o 'I Was Made For Loving You'.Pese a este concierto, en el que también participó la cantautora Lisa Loeb, de momento no hay más planes confirmados para el grupo, aunque existen rumores de que podrían estar trabajando en un nuevo disco e incluso de que en 2017 podrían salir de gira.