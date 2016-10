Chelsea Grin nos visitarán en febrero

Quienes se quedaran con ganas de ver a Chelsea Grin tras su cancelación en el último Resurrection, tendrán la oportunidad de verlos por primera vez en nuestro país el próximo febrero. El grupo de deathcore de Utah presentará su último álbum "Self Inflicted" el 13 de febrero en Madrid (Lemon) y el 14 en Barcelona (Bóveda). Acompañándoles estarán Betraying The Martyrs, Make Them Suffer y Void Of Vision. Las entradas ya están a la venta en la web del Resurrection Fest