El concierto de Pierce The Veil en Madrid se traslada a la sala But

Debido a la alta demanda de entradas el concierto de Pierce The Veil en Madrid del próximo 31 de octubre se traslada a la sala But de Madrid. A partir de las 12 h. habrá nuevas entradas disponibles en entradium.com . Las entradas ya adquiridas para la sala Cats siguen siendo válidas. Os recordamos que Pierce The Veil, acompañados de letlive. y Creeper, estarán también el 1 de noviembre en Valencia (sala Moon) y el 2 en Barcelona (Razzmatazz 2).