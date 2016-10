Este fin de semana se ha confirmado la vuelta Danny Wornsnop como vocalista de Asking Alexandria después de su salida en 2014. En las últimas semanas habían aparecido varias imágenes en las que se veía a Worsnop trabajando en el estudio con el guitarrista Ben Bruce. Finalmente este mismo anunciaba el sábado, a través de un vídeo en Facebook, el regreso del cantante original.Sobre Denis Stoff, el sustituto de Worsnop con quien grabaron su último disco "The Black", Bruce ha explicado que "no le echamos del grupo. Simplemente dejó de hablarnos". Por su parte Worsnop ha dicho que pese a su regreso tiene planeado tirar adelante con su banda We Are Harlot y la publicación de su disco country "The Long Road Home". Os recordamos que el grupo tiene previsto actuar en España en marzo.