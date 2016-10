Frank Carter y "Torch The Earth" en las Route Resurrection

Lascontinúan sumando nombres a su serie de gira por salas. En esta ocasión nos visitarán Frank Carter & The Rattlesnakes en diciembre y la gira "Torch The Earth", con Emmure Fit For A King en enero.

Tras dejar el listón tan alto en su primera visita a España en el gran concierto que la banda dio en ely que tantas alabanzas ha recibido, hemos decidido invitar de nuevo a Frank Carter y a sus “serpientes de cascabel”, The Rattlesnakes, para tocar en salas españolas en el próximo mes de diciembre. Las fechas serán las siguientes y vendrán acompañados por un artista invitado todavía por confirmar:Aprovechará para estrenar nuevos temas de su próximo disco “Modern Ruin”, segundo trabajo de la banda y el cual se publicará a finales de enero, y estamos seguros de que ofrecerá todo un espectáculo como nos tiene acostumbrados.Más información y entradas en www.resurrectionfest.es/route/frank-carter/

Nos alegra poder anunciar una de las giras de metalcore más interesantes del panorama de 2017. Varios de los pesos pesados del género se unen en la gira “Torch The Earth” en la que visitarán Europa a comienzos de 2017, ¡y los traemos por España! Serán cinco las bandas que forman parte de este tour y será encabezado por los norteamericanos Emmure , quienes publicarán su nuevo disco en los próximos meses y promete ser uno de los lanzamientos del año en el género. Les siguen los también estadounidenses After The Burial , quienes presentarán en España su último trabajo “Dig Deep”, publicado en febrero de este año, y Fit For A King , quienes harán lo propio con su próximo disco “Deathgrip”. Por último también estarán en el cartel los ingleses Oceans Ate Alaska Loathe , dejándonos una cita ineludible para los fans del metal actual. Las fechas son las siguientes:Más información y entradas en www.resurrectionfest.es/route/torch-the-earth/