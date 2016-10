Estrenamos el nuevo disco de It's Not Not

Nueves años después de su último disco, It's Not Not regresan con su cuarto álbum, "Fool The Wise" y una nueva formación. Junto a los habituales Joel (Dies Irae), Raul (Tokyo Sex Destruction/Lost Tapes) y Piti (Standstill/Catarata) encontramos a Eric Fuentes (The Unfinished Sympathy) como nuevo guitarrista. El álbum se publica el 11 de noviembre a través de BCore, pero desde hoy ya puedes escucharlo en primicia.