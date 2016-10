Estrenamos el debut de Please Wait

Con su primer EP "Dirty Little Secret" (2012), Please Wait se recorrieron media Europa aún siendo menores de edad. Ahora toda esa experiencia ganada en los escenarios se plasma en su primer álbum que aquí os presentamos. "Look Around, See Inside", editado por el sello Saltamarges y producido por Santi Garcia, es un excelente trabajo de post hardcore en la línea de Title Fight o Texas Is The Reason, que demuestra que la cantera de Sant Feliu de Guíxols sigue bien viva. ¡A disfrutarlo!