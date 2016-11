Gold Key, This Drama y mucho más en el Rockstage de Tenerife

El próximo 26 de noviembre con motivo de la celebración de la Noche En Blanco, La Laguna de Tenerife tendrá lugar el festivalcon un puñado de interesantes actuaciones y encima ¡totalmente gratis! Encabezan el cartel los británicos Gold Key (en la foto), con miembros de Gallows, Skith, Krokodril, Blackhole y Spy Catcher, en la que será su primera actuación en nuestro país. A su lado también estarán los héroes locales This Drama G.A.S. Drummers y los resucitados It's Not Not . Para rematar, la fiesta contará con las sesiones de RockZone DJ's y Wille Rowland. ¿Quién se apunta?Rockstage se celebrará a las 20 h. en el Escenario Trasera Antiguo Mercado de La Laguna. Para más información apúntante a su evento de Facebook