Bullet For My Valentine vuelven con 'Don't Need You'

Los galeses Bullet For My Valentine han publicado el vídeo de un nuevo tema titulado 'Don't Need You'. La canción ha sido editada digitalmente y según Matt Tuck "es una pista de hacia dónde vamos". Su último disco "Venom" fue publicado en agosto de 2015, así que no es descabellado pensar que su próximo trabajo pueda llegar antes del próximo verano.