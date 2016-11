La gira de despedida de Aerosmith pasará por España

Los legendarios Aerosmith emprenderán en 2017 la que dicen será su última gira y como acaba de confirmar la promotora Rock'N'Rock, ésta tendrá dos paradas en España. Serán el 29 de junio en el auditorio Miguel Ríos de Rivas (Madrid) y el 2 de julio dentro del festival Rock Fest en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Las entradas para ambos eventos se pondrán a al venta este jueves 17 de noviembre a través de la red Ticketmaster.Bautizada como "Aero-Vederci Baby!", esta gira servirá para despedir a un grupo que lleva 45 años en activo, ha vendido más de 100 millones de discos y es autora de clásicos del rock como 'Dream On', 'Walk This Way', 'Sweet Emotion' o 'Janie's Got A Gun'.