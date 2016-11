Nuevo álbum de Pain of Salvation en enero

“Lo que empezó como una molesta infección, en tan sólo unas pocas horas se convirtió en la posibilidad real de morir.”

Los suecos Pain Of Salvation han anunciado la salida de su nuevo álbum de estudio, "In The Passing Light of Day", para el 13 de enero de 2017. La banda ha trabajado en esta ocasión con el aclamado productor Daniel Bergstrand () en los estudios Dugout Studio en Suecia.Completamente influenciado por la fatal enfermedad del líder de la banda Daniel Gildenlöw, éste pasó mucho tiempo en 2014 recuperándose de ésta, el álbum es mucho más oscuro que su antecesor. Usando la cama del hospital como centro narrativo, el tema lírico y musical toca sentimientos enfrentados que rondan en la cabeza de una persona que presenta con perspectiva de muerte, el paso de la vida.Gildenlöw comenta:No hay ni que decir, sin embargo, que todo este álbum presenta la oscuridad. Pain of Salvation – "In the Passing Light of Day":01. On a Tuesday (10:22)02. Tongue of God (04:53)03. Meaningless (04:47)04. Silent Gold (03:23)05. Full Throttle Tribe (09:05)06. Reasons (04:45)07. Angels of Broken Things (06:24)08. The Taming of a Beast (06:33)09. If This Is the End (06:03)10. The Passing Light of Day (15:31) Pain of Salvation son:Daniel Gildenlöw – cantante y guitarristaRagnar Zolberg – guitarrista y vocesDaniel D2 Karlsson – teclista y corosGustaf Hielm – bajo y corosLéo Margarit – batería y coros