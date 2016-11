Metallica lanzan vídeos de todos los temas de su nuevo disco

En la vispera del 'Blackened Friday', nombre con el que Metallica han bautizado el día del lanzamiento de su nuevo disco, el grupo está lanzando vídeos para todos los temas que forman "Hardwired... To Self-Destruct" en una campaña sin precedentes.La banda de San Francisco ya había anunciado que iba a grabar un vídeo para cada tema, lo que no se sabía es que iban a publicarlos todos el mismo día. A los ya conocidos 'Hardwired', 'Moth Into Flame' y 'Atlas, Rise!', se han ido añadiendo, en intervalos de dos horas, los nueve restantes a lo largo de la última noche empezando con el de 'Dream No More'. La campaña terminará a las 12 del mediodía con el del bonus track 'Lords Of Summer'. Entre ellos encontramos desde el homenaje al black metal en 'ManUnkind' a otro de animación como 'Here Comes Revenge'.A medida que publiquen los vídeos que faltan, los añadiremos en la noticia.