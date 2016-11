Los japoneses One Ok Rock han publicado el vídeo de 'Bedroom Warfare', tema que formará parte de su nuevo disco que verá la luz el 13 de enero a través del sello Fueled By Ramen. Titulado "Ambitions", contendrá 14 temas entre ellos 'Jaded' con la colaboración de Alex Gaskarth de All Time Low y 'Take What You Want' con la de 5 Seconds Of Summer.