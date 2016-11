Grandes novedades en el Download Festival

ha anunciado novedades importantes para su primera edición en España. Para empezar éste pasa a tener tres días. Así se iniciará el jueves 22 de junio y terminará el sábado 24 de junio. Otro de los misterios era saber quién acompañaría a System Of A Down, ya confirmados como cabezas de cartel del viernes 23. Hoy se ha desvelado que serán Linkin Park (el jueves) y Prophets Of Rage (el sábado) el supergrupo formado por los músicos de Rage Against The Machine junto a Chuck D de Public Enemy y B-Real de Cypress Hill, quienes serán los otros grandes protagonistas en la Caja Mágica de Madrid.Además, el festival ha confirmado 8 grupos más: NoFx, Opeth, Every Time I Die, Deafheaven, Zakk Sabbath (un tributo a Black Sabbath encabezado por Zakk Wylde), Sòlstafir, Myrath y God Damn.Los abonos mantendrán su actual precio de 120 euros (+ gastos) hasta el lunes 28 de noviembre a las 10h. A partir de ese momento pasarán a costar 145 euros (+gastos).Para más información y venta de entradas visita la nueva página web del festival