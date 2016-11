Against The Current vuelven en febrero

Un año después de haber pisado por primera vez nuestro país, los norteamericanos Against The Current volverán para presentar "In Our Bones", su álbum de debut publicado en mayo. El grupo actuará el 17 de febrero en Madrid (Sala Changó), el 18 en Valencia (Rock City) y el 19 en Barcelona (Sala Bóveda). Las entradas se pondrán a la venta este viernes, 2 de diciembre, a través de Entradium