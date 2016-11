Estrenamos el debut de Malämmar: "Vendetta"

Estrenamos "Vendetta", el debut de Malämmar . Éste trío barcelonés de sludge y post metal cuenta con Xavi a la guitarra (ex Syberia), Víctor al bajo (Rebuig, Oso) y Guillem a la batería (ex The Eyes). El álbum consta de 6 cortes instrumentales sin título y fue grabado por Víctor Jiménez en Wave Factory Studio. La edición en vinilo la edita entre el sello belga Dunk! Records, Pick Your Twelve, La Choza de Doe y Error! Music.El próximo 18 de febrero, Malämmar harán la presentación oficial del álbum con un concierto gratuito en la sala Rocksound de Barcelona, acompañados de Zlatan. En mayo tienen prevista una pequeña gira Europea en la que participarán en el Dunk!Festival de Bélgica.