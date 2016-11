Peter Iwers abandona In Flames

Peter Iwers, bajista de In Flames , ha anunciado que abandonará el grupo tras su actual gira por Estados Unidos. En un comunicado ha dicho: "Han sido casi 20 años de diversión y os estaré enternamente agradecido por todo vuestro apoyo y el del resto de la banda durante todos estos años. Vosotros lo habéis hecho posible. Ahora es hora de seguir con otras aventuras musicales y no musicales. Les deseo lo mejor a Niclas, Anders, Björn y Joe. Espero veros a todos los Jesterheads con mis futuros proyectos". Iwers anunció recientemente que ha formado un nuevo grupo con el ex guitarrista de In Flames, Jesper Strömbland.