El Primavera Sound presenta su cartel... con sorpresas

El festival, que se celebrará del 31 de mayo al 4 de junio en Barcelona, ha presentado el cartel de su próxima edición. Como cabezas de cartel figuran Arcade Fire, Bon Iver, Frank Ocean y The XX. Entre decenas de nombres destacan algunos más afines a nuestros gustos como Slayer, Gojira, Descendents, Against Me!, The Damned, Berri Txarrak, Japandroids, The Afghan Whigs, Sleep, The Black Angels, Royal Trux, Jardín De La Croix, Skinny Puppy, Wild Beasts, It's Not Not o Rebuig. Para más información y compra de abonos visita la página web del festival.