"Gonna Meet Today", nuevo vídeo y tema de Hollow Earth

El vídeo de "Gonna Meet Today", que podéis ver en el interior, ha sido dirigido por Roberto Peromingo y Jorge Escobedo de From Hell Pictures y producido por Little Clip Production Team.

Casi tres años después de "From The Beginning To The End", su interesante doble EP de presentación, el combo madrileño de fusión electrónica/metal Hollow Earth regresa con un nuevo single, "Gonna Meet Today", preludio de un trabajo (aún sin título) que verá la luz en la primera mitad de 2017. En este segundo esfuerzo, la banda ha reunido a productores como Ed Is Dead y 1101vs13 o ingenieros como John Davis ( The Prodigy Amy Winehouse ) para dar más brillo a la parte técnica.