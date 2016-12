"Es un orgullo presentaros la versión que hemos realizado de la banda clave para el desarrollo del Heavy Metal: Black Sabbath. Una de las bandas que más nos ha influenciado y que ha contribuido enormemente en lo que We All Fall es a día de hoy. Esta es nuestra manera de agradecérselo."

Los madrileños We All Fall han publicado el vídeo para "Children of the Grave", versión de los británicos Black Sabbath . La grabación ha sido realizada por Andy C. en Cadillac Blood Studios, donde también se ha realizado la mezcla y la masterización.La banda ha comentado lo siguiente al respecto: