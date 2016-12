El Mad Cool suma efectivos a su cartel

Ryan Adams, Wilco, Dinosaur Jr., Spoon y Foster The People son los nombres más destacados entre las nuevas confirmaciones del, en las que tambien se encuentran Kurt Vile & The Violators, Deap Vally, Xavier Rudd, Kodaline, Röyksopp, Kiasmos, Moderat, Boys Noize y Belako. La incorporación de Ryan Adams era especialmente esperada ya que no pisa España desde 2004. El Mad Cool Festival se celebrará entre el 6 y el 8 de julio en la Caja Mágica de Madrid y cuenta con Foo Fighters, Green Day y Kings Of Leon como cabezas de cartel.