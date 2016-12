Immolation presentan su nuevo álbum con un adelanto

Los death metaleros Immolation han anunciado los detalles de "Atonement", décimo álbum de los estadounidenses que se pondrá a la venta el próximo 24 de febrero a través de Nuclear Blast. Como adelanto la banda ha hecho público el tema "Destructive Currents".Tracklist de "Atonement":01. The Distorting Light02. When The Jackals Come03. Fostering The Divide04. Rise The Heretics05. Thrown To The Fire06. Destructive Currents07. Lower08. Atonement09. Above All10. The Power Of Gods11. Epiphany12. Immolation (regrabada)