Nuevas confirmaciones para el Download Festival Madrid

La primera edición del, que se celebrará del 22 al 24 de junio, sigue sumando nombres a su cartel. Hoy se ha confirmado la presencia de Five Finger Death Punch, In Flames, The Cult, Ministry, Suicidal Tendencies, Touché Amoré, Motionless In White, Apocalyptica, Hacktivist y Code Orange.De la misma manera, se ha dado a conocer una primera distribución de los grupos por fechas coincidiendo con el anuncio de la puesta a la venta de entradas de día y VIP, cuyos detalles se darán a conocer a partir de las 12h. Para más información y venta de entradas visita la página web del festival