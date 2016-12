Cancelado el SOS 4.8 2017

"Murcia, 23 de diciembre de 2016. La organización del Festival SOS 4.8 lamenta tener que anunciar que la Décima Edición del Festival, prevista para los próximos 28, 29 y 30 de abril 2017, no podrá celebrarse y que se pospone hasta el año 2018.

Esta triste decisión se toma tras más de cinco años de infructuosos esfuerzos por parte de la compañía por clarificar la relación con la administración regional y solventar la problemática situación en que se encuentra el proyecto dada la actitud irresponsable de la Consejería de Cultura de la CARM.

Han sido nueve años en los que Murcia ha entrado en el mapa de los mejores festivales europeos con una programación musical impensable en la ciudad antes de la creación del Festival SOS4.8.

Por sus escenarios han pasado artistas de la talla de Pulp, Morrissey, The National, James, Jeff Mills, Kaiser Chiefs, Rufus Wainwright, The Chemical Brothers, The Prodigy, PJ Harvey, Franz Ferdinand, Hot Chip, Fatboy Slim, Madness, Orbital, The Flaming Lips, Mogwai, The XX, Bloc Party, M83, Pet Shop Boys, Damon Albarn o Phoenix por citar solo algunos y ha servido como escaparate único del inmenso talento que tiene la escena musical murciana.

Además el Festival fue pionero en la creación de un formato de festival que combina, junto a las mejores actuaciones musicales, un espacio para el arte (convirtiéndose en la exposición más visitada de España fuera de un entorno museístico) y la reflexión, con la presencia de los más brillantes pensadores de la actualidad como Michel Houellebecq, André Glucksmann, Michel Onfray, Philip Ball, Fernando Arrabal, Lev Manovich o Michel Houellebecq).

En palabras de la propia organización "Nos produce una tremenda tristeza tener que tomar una decisión de estas características. Somos conscientes del dolor que van a sentir los murcianos por la suspensión del evento en 2017 y sólo encontramos algo de consuelo en saber que hemos hecho todo lo posible para no llegar a este punto.







Sin embargo, creemos que la única decisión posible y responsable en estos momentos, teniendo en cuenta la actitud que mantiene la Consejería de Cultura de la CARM es acordar la suspensión para clarificar la situación con la Administración Pública y evitar que este difícil momento pudiese estallar en fechas más cercanas al Festival.

En nombre de todos los que hemos trabajado durante estos años en el SOS 4.8 queremos agradecer al resto de patrocinadores y, sobre todo, a los asistentes el apoyo que por su parte hemos recibido en estos maravillosos años. "

Por último, informar de que se va a proceder de forma inmediata a devolver el dinero a todos aquellos que hubieran adquirido sus entradas para la próxima edición del festival. El proceso de devolución se efectuará a través de Ticketea. Las devoluciones se harán masivamente de forma automática a la cuenta bancaria asociada a la tarjeta con la que el cliente ha realizado la compra. Ticketea las hará en un plazo máximo de 7 días desde el anuncio de la cancelación."

