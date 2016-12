Nine Inch Nails comparten su nuevo EP

Como ya anunciamos, Nine Inch Nails han publicado su nuevo EP titulado "Not the Actual Events". En este nuevo trabajo Trent Reznor y Atticus Ross han contado con la colaboración de Dave Grohl en "The Idea Of You", El guitarrista de Jane’s Addiction Dave Navarro en "Burning Bright (Field On Fire)", así como la mujer de Reznor, Mariqueen Maandig, en el tema "She’s Gone Away".Además, en una reciente entrevista, el grupo ha anunciado que tiene previsto publicar nuevo material durante 2017.