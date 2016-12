Fallece Rick Parfitt, guitarrista de Status Quo

Rick Parfitt, guitarrista y miembro fundador de Status Quo , falleció ayer en un hospital de Marbella como consecuencia de una grave infección. Tenía 68 años. Parfitt había ingresado el jueves después de detectar complicaciones en una lesión de hombro que había sufrido unos meses atrás.Parfitt fue guitarrista del grupo durante casi 50 años y es co-autor de algunos de sus mayores éxitos como 'Whatever You Want', 'Again And Again' o 'Rain'. En octubre había anunciado su retirada de los escenarios después de haber sufrido un infarto en junio. El guitarrista tenía previsto lanzar su carrera en solitario en 2017, así como publicar su autobiografía. Descanse en paz.