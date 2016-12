Suicide Silence ponen fecha y portada a su nuevo disco

Los californianos Suicide Silence han puesto fecha para la salida de su nuevo álbum que tendrá como título el propio nombre del grupo . Será el 24 de febrero y lo publicará el sello Nuclear Blast. Se trata de su segundo disco con el vocalista Eddie Herminda, quien sustituyó al fallecido Mitch Lucker en 2013. Según han anunciado, el disco contendrá casi exclusivamente voces melódicas.El ábum contendrá los siguientes temas:1. 'Doris'2. 'Silence'3. 'Listen'4. 'Dying in a Red Room'5. 'Hold Me Up, Hold Me Down'6. 'Run'7. 'The Zero'8. 'Conformity'9. 'Don’t Be Careful, You Might Hurt Yourself'