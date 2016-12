Austin Carlile abandona Of Mice & Men

Austin Carlile, vocalista de Of Mice & Men , ha anunciado su salida del grupo. El motivo es su delicado estado de salud, provocado por el Síndrome de Marfan, la enfermedad degenerativa que padece, y que ha llevado a la banda a cancelar varios de sus compromisos. Así lo hicieron en octubre con el último tramo de su gira europea y en diciembre con una gira con A Day To Remember por Australia. Tras someterse a sus últimas operaciones, los médicos le han recomendado cambiar de estilo de vida porque el daño que podía causarse iba a ser irreparableEn un comunicado a través de Twitter, Carlile ha anunciado que el resto de la banda seguirá de ahora en adelate como cuarteto y ha expresado su deseo de seguir haciendo música. "Estaré en Costa Rica, donde me he mudado, para seguir curándome, descansar y escribir. Ni pararé de hacer música, todavía puedo cantar y estoy hambriento por lo que tiene que venir aunque no tengo ni idea de lo que será".Por su parte, el grupo también ha emitido en un comunicado en el que expresa todo su apoyo y agradecimiento a su compañero y confirma que seguirá adelante con los conciertos que tienen confirmados. El primero de ellos es a mediados de junio en el Download Festival de Inglaterra.