Converge grabará nuevo álbum en primavera

"Que le jodan a 2016, aunque realmente no puedo quejarme. Acabo de terminar de grabar los nuevos trabajo de All Pigs Must Die, Mutoid Man y The Armed, el nuevo álbum de Converge comenzará a grabarse en primavera, y hay susurros en la oscuridad de un nuevo álbum de Killer Be Killed. He tocado cientos de conciertos por todo el mundo con 3 bandas que me encantan, hice algunas grabaciones de batería electrónica con Room Sound, hice algunos videos locos con Mrs. Woman e hice algo de espetáculo para el documental de Jim Jarmusch acerca de los Stooges. 2017 ya se está preparando para ser más productivo que nunca. Los veo en el salvaje mundo."

Ben Koller, batería de Converge , ha informado del estado de sus múltiples proyectos. Entre sus planes se encuentra entrar al estudio a grabar la continuación de "All We Love We Leave Behind" que la banda publicó en 2012.