¿Vuelven PI L.T.?

El 1 de enero de 2017 no solo dejaba resacas generalizadas, también nos despertábamos con unas imágenes sorprendentes. La mítica banda Pi L.T. reactivaba sus redes sociales después de mucho tiempo con dos mensajes que daban a entender una posible vuelta. ¿Qué habrá de cierto en todo esto?Los enigmáticos pero esclarecedores "Now Loading..." y "Press Start" es lo único que sabemos a día de hoy sobre esta posible reunión. Los de Munguía fueron una de las bandas más influyentes del circuito euskaldún en los 90 y principios de los 00. La formación dijo adiós con cuatro álbumes a sus espaldas; "Pi L.T." (1996), "Denbora" (1998), "Minus" (2002) y "Game Over" (2004).