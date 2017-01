Adelanto del nuevo EP de Less Than Jake

"la única cosa constante es el cambio" es una de las líneas del estribillo de la canción y una gran verdad. Cuanto antes puedas darte cuenta de esto, digerirlo y abrazarlo, mejor te vas a quedar. Deja que todo avance, a la velocidad de la luz. Todo y todo el mundo cambia, el mundo sigue girando quieras o no"

"Empezamos a escribir este conjunto de canciones, similar a nuestro último disco "See The Light", sentados alrededor de una mesa en nuestro almacén con algunas guitarras acústicas, letras garabateadas en trozos de papel y una constante avalancha de ideas"

"Probando ideas tal como salían, a veces persiguiendolas, o conectándose o no a una idea de inmediato. Habíamos estado componiendo y planeábamos darles forma en el Warped Tour"

Los veteranos Less Than Jake han anunciado sus planes de publicar un nuevo EP titulado "Sound the Alarm" el próximo 3 de febrero a través de su nuevo sello Pure Noise Records. Como adelanto, la banda ha compartido el tema "Things Change".Hablando de la nueva canción, el letrista y baterista Vinnie Fiorello comenta:Con este nuevo EP de siete temas, la banda estrena sello por su fichaje con Pure Noise Records y además celebra el 25 aniversario de la formación., explica Fiorello."Sound The Alarm" fue grabado y producido por Roger Lima y mezclado en el famoso estudio de grabación punk, The Blasting Room, en Fort Collins, CO.Otro de los temas ya avanzados del EP se titula "Bomb Drop" y puedes escucharlo aquí