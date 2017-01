Nuevo álbum de Queens Of The Stone Age este año

“Por ejemplo, Queens of the Stone Age, Mastodon y At the Drive-In han sido grabados, y tenemos nuevos discos por llegar este año. Hemos estado muy ocupados componiendo y grabando, y lo estaremos aún más girando por todo el mundo.”

En una reciente entrevista para RollingStone , el guitarrista Troy Van Leeuwen ha confirmado que Queens of the Stone Age - además de Mastodon At The Drive-In - ya han entrado al estudio para grabar un nuevo álbum. Aunque su fecha de salida aún no está confirmada, se espera durante este 2017.