Nuevo álbum de Junius en marzo

Los post-metaleros Junius han anunciado los detalles de su nuevo trabajo, "Eternal Rituals For The Accretion Of Light", que se pondrá a la venta el próximo 3 de marzo a través de Prosthetic Records. Éste será el primer trabajo de los estadounidenses sin su guitarrista fundador Michael Repasch-Nieves, lo que ha dejado todas las labores de composición y grabación (excepto la batería) a su frontman Joseph E. Martinez.Tracklist de "Eternal Rituals For The Accretion Of Light":01. March Of The Samsara02. Beyond The Pale Society03. A Mass For Metaphysicians04. Clean The Beast05. All That Is, Is Of The One06. The Queen’s Constellation07. Telepaths & Pyramids08. Masquerade In Veils09. Heresy Of The Free Spirit10. Black Sarcophagus