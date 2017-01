Se confirma la reunión de PI L.T.

Ha transcurrido algo más de una década desde nuestro último concierto. Vivimos para, con y de la música, y el receso de PILT supuso el comienzo de diferentes proyectos para todos los miembros del grupo. Aún siguiendo inmersos en ellos, hemos considerado que este podía ser un buen momento para que nuestros caminos se vuelvan a cruzar.



"¿Por qué?" será probablemente lo primero que os venga a la cab eza, pero lo cierto es que no existe un motivo concreto. La respuesta más sincera que podríamos dar a esa pregunta es un "¿Y por qué no?".



Desde aquí queremos agradecer a tod@s aquell@s que, durante los últimos años, nos han mostrado su cariño hacia PILT y nos han pedido en infinitas ocasiones una posible vuelta a los escenarios.

En especial a la organización del Ibilaldia de Mungia, quienes finalmente han conseguido hacer de todo esto una realidad. Así pues, PILT estará formado por Rafa Rueda, Aitor Abio, Xanpe, Txarlie Solano y David González pasando de cuarteto a quinteto. Como imaginaréis, no ha resultado nada fácil hacer que nuestras agendas coincidan pero estamos seguros de que el esfuerzo va a merecer mucho la pena.



Por último y teniendo en cuenta que el mundo del Rock es un deporte de riesgo (algo cada vez más patente a nuestra edad), al igual que los deportistas de élite, nos hemos visto obligados a pasar los controles médicos pertinentes, estando así listos y preparados para volver a subirnos a los escenarios. Serán unos conciertos puntuales y seguramente muy emocionantes que pronto anunciaremos para poder compartirlos con tod@s vosotr@s.



Salud!

PILT

