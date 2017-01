La escena musical en la Costa del Sol (I) - The Hum

En principio, Málaga no parece el lugar más adecuado para formar un grupo musical. ¿Qué sentido tiene dar guitarrazos en un local estrecho y sofocante cuando fuera brilla el sol más de trescientos días al año? Y, caso de que se decida dar el fatídico paso, ¿sería factible encontrar a tres o cuatro amiguetes aquejados de la misma enfermedad mental? ¿Y si añado que no solo sería raro obtener rendimiento económico de semejante quijotada sino que además hay que echarle dinero a la cosa?Pues, con todo y con eso, de un tiempo a esta parte, al mismo tiempo que crecía la oferta de conciertos e incluso nos visitaban bandas punteras del circuito () y otras comoconfirmaban su futuro paso por estas tierras, han surgido en la provincia una buena cantidad de formaciones de todo tipo y pelaje a las que bien vale prestar atención. Aunque necesariamente subjetiva, esta selección (que se prolongará en sucesivas semanas) pretende ser un documento más o menos fidedigno del estado de esa entelequia comúnmente llamada ‘escena’ en un tiempo y un lugar hostil para el desarrollo de una actividad tan sensible a la coyuntura económica como es la música. También, cómo no, esperamos y deseamos que sirva al lector para descubrir propuestas que, como mínimo, consigan que arquee una ceja, o, con suerte, las dos. Allá vamos.Podéis leer la entrevista aquí