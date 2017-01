Estrenamos el nuevo disco de The Great Old Ones

Estrenamos "EOD - A Tale Of Dark Legacy", el tercer álbum de los franceses The Great Old Ones , que verá la luz el próximo 27 de enero a través de Season Of Mist. El disco ha sido escrito como una secuela de "La Sombra Sobre Innsmouth" , la obra maestra de H.P. Lovecraft. Después de haber girado junto a bandas como Behemoth o Shining y actuado en el prestigioso Roadburn Festival, el quinteto de Burdeos está preparado para descargar su black metal melódico y avanzado con más fuerza que nunca.