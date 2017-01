Vídeo de Warbringer: "Silhouettes"

Los thrashmetaleros Warbringer publicarán el próximo 31 de marzo su nuevo trabajo al que titularán "Woe To The Vanquished". Como adelanto la banda ha publicado el vídeo oficial para "Silhouettes", primer tema del álbum.Además, la banda tiene confirmada gira europea junta a Havok , la cual tendrá las siguientes paradas en España:Tracklist de "Woe To The Vanquished":01. Silhouettes02. Woe to the Vanquished03. Remain Violent04. Shellfire05. Descending Blade06. Spectral Asylum07. Divinity of Flesh08. When the Guns Fell Silent