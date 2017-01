Vídeos del retorno de Audioslave

Tal como se había anunciado, Audioslave resucitaron ayer en el concierto de protesta contra la toma de posesión de Donald Trump que se celebró en el Teragram Ballroom de Los Ángeles. Chris Cornell, Tom Morello, Tim Commeford y Brad Wilk interpretaron 'Like A Stone', 'Cochise' y 'Show Me How To Live', tres temas de su debut de 2002. Hacía más de 11 años que el grupo estaba inactivo y de momento no tienen previstos más planes.