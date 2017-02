Vídeo adelanto de Sumo Cyco con Benji Webbe

"Como banda que se formó después de haber sido inspirada por 'Babylon' de Skindred, es absolutamente surrealista haber colaborado en una canción con Benji Webbe"

"En 2015, nuestra gira en el Reino Unido terminó en Gales. Sabía que íbamos a estar cerca de la ciudad natal de Benji en Newport, así que le pregunté si estaría con nosotros viniendo a filmar un video musical para "Move Mountains". Benji no sólo nos invitó a filmar en el espacio de ensayo de Dub War, sino que nos llevó a tomar bebidas en los pubs locales y tuvimos la mejor noche. Así es como experimentamos la reunión de uno de mis vocalistas favoritos de todos los tiempos -

¡¡INSANO!!"

La banda punk-metalera canadiense Sumo Cyco , ha publicado el vídeo oficial para "Move Mountains", tema que estará incluido en su segundo álbum, "Opus Mar", y que cuenta con la colaboración de Benji Webbe de Skindred , dice su frontwoman Skye 'Sever' Sweetnam"Opus Mar" se pondrá a la venta el próximo 31 de marzo.Tracklist de "Opus Mar":01. Anti-Anthem02. Free Yourself03. Move Mountains (con Benji Webbe)04. Passengers05. Brave II06. Sleep Tight07. Rivalry08. Kids of Calamity09. Won’t Put Me Out10. Words11. The Broadcasters (Murdering By Radio)12. Rally13. Struggle