Entrevista a Rather Be Alive

Si por algo llama la atención el cuarteto barcelonés Rather Be Alive , aparte de su calidad instrumental, es por hacer música absolutamente alejada del estándar. Aunque pueda parecerlo, “Origen”, su debut en largo tras dos EPs de resultados dispares, no es math metal, ni djent, tampoco metalcore: es, simplemente, Rather Be Alive . Han pasado más de dos meses desde la publicación de un trabajo tan interesante y difícil de etiquetar, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar con la banda. Rai (bajo, voz) y Uri (guitarra, voz) –con una pequeña colaboración de Àlex (guitarra)– nos aclaran nuestras dudas acerca de una formación más que prometedora.Podéis leer la entrevista de nuestro compañero César Aguilar aquí